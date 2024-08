Bruna Marquezine surpreende com elogios a João Guilherme Bruna Marquezine, embora discreta, fez uma rara exceção na última quarta-feira, 28. Ela veio a público para elogiar o desempenho... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h21 ) ‌



Bruna Marquezine/divulgação (Foto: Instagram)

Bruna Marquezine, embora discreta, fez uma rara exceção na última quarta-feira, 28. Ela veio a público para elogiar o desempenho de João Guilherme em seu mais recente filme. A atriz utilizou seus stories no Instagram para compartilhar uma crítica positiva do diretor Fernando Meirelles sobre o trabalho do jovem ator.

