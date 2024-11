Brunna Gonçalves relata processo de escolha do nome do herdeiro com Ludmilla Brunna Gonçalves relata processo de escolha do nome do herdeiro com Ludmilla Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h49 ) twitter

Brunna Gonçalves

Nesta terça-feira, 19, Brunna Gonçalves interagiu com seus seguidores nos stories do Instagram para contar como tem sido a escolha do nome do bebê. A influenciadora revelou que as duas estão em busca de algo único e especial. “Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade… De menino a gente mais ou menos sabe, estamos certas, mais ou menos, porque toda hora a gente muda, mas a gente gostou de um nome que a gente achou. Agora, de menina, está difícil”, explicou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a escolha do nome do herdeiro!

