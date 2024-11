Bruno Mars presta homenagem a Marília Mendonça em show; veja Bruno Mars presta homenagem a Marília Mendonça em show; veja Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 09h50 ) twitter

Bruno Mars homenageia Marília Mendonça

Durante seu show no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no último sábado (26), Bruno Mars surpreendeu e emocionou o público ao homenagear Marília Mendonça, cantora brasileira falecida em um acidente aéreo em 2021. Em meio à apresentação, uma série de tweets antigos da artista foram projetados no telão, sem revelar sua autoria inicialmente. Em um dos tweets, Marília comentava sobre seu apreço pelos shows do artista: “Curti de verdade. Nenhum vídeo no meu celular. Nenhuma foto. Mas um monte de lembrança linda na memória, que jamais serão apagadas. #BrunoMars”.

