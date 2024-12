BTS: V já abriu vida amorosa e relembrou relacionamentos virtuais Idols desafiam tabus e compartilham histórias sobre amores, passado e presente O conteúdo BTS: V já abriu vida amorosa e relembrou... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

V do BTS (Foto Reprodução Redes Sociais)

Desde os anos 1990, os relacionamentos amorosos no universo do K-pop são tratados como um tabu. Durante muito tempo, as agências que gerenciam as carreiras dos idols impuseram uma imagem de “disponibilidade” ao público, tratando namoros como possíveis distrações para o foco artístico. No entanto, esse panorama está mudando.

Para saber mais sobre a vida amorosa de V e as mudanças no K-pop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Adriane Galisteu previu como seria retratada em obra sobre Senna há mais de 20 anos

Adriane Galisteu mantém carro presenteado por Ayrton Senna como relíquia

BTS: Saiba algumas curiosidades sobre Yeontan, cachorro de V