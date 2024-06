Cachorrinho resgatado por Luisa Mell emociona a todos Em um vídeo muito especial, um cachorrinho surgiu 'abraçado' na ativista Luisa Mell, após ser resgatado no Rio Grande do Sul. A cena...

Cachorrinho resgatado por Luisa Mell em tragédia do RS chora e famosa se emociona

Em um vídeo muito especial, um cachorrinho surgiu 'abraçado' na ativista Luisa Mell, após ser resgatado no Rio Grande do Sul. A cena emocionante aconteceu nesta quinta-feira (06), na sede do Instituto. Ainda neste domingo (09), o Instituto Luisa Mell realizará um mega evento de adoção, a fim de encontrar um lar para esse e outros animais resgatados. VEJA VÍDEO NO FIM DA MATÉRIA.

