Camarote Pride causa polêmica ao expulsar equipe da RedeTV! durante Parada de São Paulo

Camarote Pride humilha equipe da RedeTV! durante Parada de São Paulo

Na tarde deste domingo (2), este jornalista que aqui escreve, que também é repórter do TV Fama da RedeTV!, foi hostilizado e expulso do Camarote Pride. O espaço que é comandado pelo influencer LGBT+, Guto Melo, fez questão de romper as pulseiras devidamente credenciadas da equipe que fazia a cobertura da Parada SP. Justificando que o acesso era rotativo, agiram com grosseria. Entenda os detalhes nessa matéria.

