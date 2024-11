Camila Moura revela traição chocante de Lucas Buda em A Fazenda 16 Em "A Fazenda 16", Camila Moura compartilhou como descobriu a traição de Lucas Buda ao restaurar conversas no WhatsApp. Ele se envolveu... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h10 ) twitter

Camila Moura e Lucas Buda (Foto: Instagram)

Durante uma conversa no confinamento de “A Fazenda 16”, da Record TV, a influenciadora Camila Moura abriu o jogo sobre como descobriu a traição de seu ex-marido, Lucas Buda. Em uma troca de confidências com Gizelly Bicalho, Camila revelou que Buda, ex-BBB, teve um envolvimento com a mãe de um ex-aluno e explicou como desvendou a traição.

