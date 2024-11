Camilla de Lucas encontra Rihanna e revela que a cantora fez ‘pedido em seu ouvido’ Camilla de Lucas encontra Rihanna e revela que a cantora fez ‘pedido em seu ouvido’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h50 ) twitter

Camilla de Lucas e Rihanna

Na quinta-feira (7), a influenciadora digital Camilla de Lucas revelou nas redes sociais sua empolgação ao encontrar a cantora Rihanna em Barbados. A ex-BBB está participando de um evento promovido pela marca de maquiagens e lingerie da artista internacional. “Renovei minhas figurinhas no WhatsApp com a minha ‘bff’. Riri pediu uma coisa no meu ouvido, o que será???? Amanhã posto”, escreveu a brasileira, acompanhando a legenda com registros das duas juntas. No momento, a diva pop parecia cochichar algo para Camilla.

