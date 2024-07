Cantora gospel enfrenta desafio: câncer de mama durante gravidez Na última quinta-feira (11), a cantora Camila Campos, casada com o ex-jogador de futebol conhecido como Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro...

Cantora gospel é diagnosticada com câncer de mama durante gravidez (Foto Reprodução Instagram)

Na última quinta-feira (11), a cantora Camila Campos, casada com o ex-jogador de futebol conhecido como Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, foi diagnosticada com câncer de mama. A famosa está grávida da segunda filha, que se chamará Sophia, e revelou a doença em seu Instagram.

