Cardi B homenageia Princesa Diana com look icônico

Cardi B (Foto: Instagram)

Para um dia de compras em uma joalheria em Los Angeles, a cantora Cardi B, de 31 anos, homenageou o legado de moda da Princesa Diana Spencer (1961-1997). A rapper vestiu um visual idêntico ao usado por Lady Di em 1997: um moletom branco de gola redonda da Harvard, shorts off white, e tênis esportivos com meias na altura da canela. Esse look mostrou que a influência estilística da Princesa Diana ainda perdura.

