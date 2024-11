Cariúcha cai no choro nas redes sociais ao revelar perda: ‘Não denuncie’ Cariúcha cai no choro nas redes sociais ao revelar perda: ‘Não denuncie’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 01/11/2024 - 09h30 ) twitter

Cariúcha emocionada

A apresentadora Cariucha, integrante do programa “Fofocalizando” do SBT, teve sua conta no Instagram hackeada por criminosos na manhã desta sexta-feira, 1º de novembro. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Cariucha compartilhou a situação emocionada, pedindo para que os seguidores não denunciem seu perfil, pois seus advogados já estão trabalhando para recuperá-lo. Ela ainda alertou para que ninguém clique nos links de venda de produtos fraudulentos que os invasores postaram em seus stories.

