Carlinhos Maia presenteia ‘Bia do Brás’ com bolsas de luxo; confira valor Carlinhos Maia presenteia ‘Bia do Brás’ com bolsas de luxo; confira valor Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlinhos Maia e Bia do Brás

Carlinhos Maia presenteou a influenciadora Beatriz Reis, conhecida como “Bia do Brás”, com duas bolsas de grife durante um encontro em um shopping de São Paulo, nesta terça-feira (5). Um dos itens, um acessório de luxo, possui o valor estimado de R$17 mil. O momento foi registrado em vídeos no Instagram, onde os dois aparecem descontraídos e celebrando com taças de champanhe na loja.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre este presente luxuoso!

Leia Mais em Feed TV:

Lexa responde críticas por não levar enteada em viagem internacional

Adriane Galisteu relata terror vivido na menopausa e revela tratamento que realizou

Gabi Brandt esclarece boatos de casamento com Saulo Poncio