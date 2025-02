Casamento de Giulia Be e Conor Kennedy tera presença de Elon Musk e Donald Trump Os preparativos para o casamento da cantora brasileira Giulia Be, de 25 anos, e do ativista e herdeiro Conor Kennedy, de 30 anos, estão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h47 ) twitter

Giulia Be e namorado (Foto Reprodução Redes Sociais)

Os preparativos para o casamento da cantora brasileira Giulia Be, de 25 anos, e do ativista e herdeiro Conor Kennedy, de 30 anos, estão a todo vapor. O casal oficializará a união no dia 29 de novembro, em São Paulo, em uma celebração que promete ser grandiosa e repleta de personalidades influentes.

Não perca os detalhes dessa celebração que promete agitar o mundo das celebridades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

