Celso Portiolli Reflete Sobre a Difícil Volta ao Trabalho Após a Perda de Silvio Santos Nesta terça-feira (21), Celso Portiolli revelou que continua profundamente comovido com a morte de Silvio Santos. O apresentador... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h42 )



Celso Portiolli (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta terça-feira (21), Celso Portiolli revelou que continua profundamente comovido com a morte de Silvio Santos. O apresentador retomou as gravações e comentou no Instagram sobre o desafio enfrentado pela equipe ao voltar ao trabalho após a perda do fundador do SBT.

