Chris Hemsworth negocia para protagonizar novo filme do Príncipe Encantado da Disney

Chris Hemsworth, o Thor no universo da Marvel, está em negociações para interpretar o Príncipe Encantado. O filme é um novo longa da Disney, dirigido por Paul King, responsável pelo recente Wonka. A informação foi divulgada pelo portal The InSneider, mas ainda não houve confirmação oficial da Disney ou do ator.

