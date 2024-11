Chris Martin, do Coldplay, cai em alçapão durante show Chris Martin, do Coldplay, cai em alçapão durante show Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/11/2024 - 13h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h11 ) twitter

Chris Martin durante show

Neste domingo (3), durante um show da turnê Music of the Spheres em Melbourne, na Austrália, Chris Martin, vocalista do Coldplay de 47 anos, enfrentou um incidente. Enquanto caminhava de costas por uma passarela em frente ao palco do Marvel Stadium, o cantor caiu em um alçapão.

