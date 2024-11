Cleo Pires fala sobre estereótipos e a pressão de ser famosa Cleo critica estereótipos sobre mulheres em participação no "Mamilos Podcast" O conteúdo Cleo Pires desabafa sobre rótulos por ‘ser... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 16/10/2024 - 08h50 ) twitter

Cleo Pires (Foto: YouTube)

Durante uma participação no “Mamilos Podcast”, Cleo, atriz de 42 anos, criticou os estereótipos que frequentemente recaem sobre mulheres. No podcast ela discutiu sobre o rótulo de que “mulher gostosa não pensa”. A atriz, afirmou com veemência que não se incomoda com as críticas por falar abertamente sobre sexo, mas que essa visão limitada das pessoas a incomoda.

