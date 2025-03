Com pouquíssimos negros, Lollapalooza gera indignação: ‘A gente só é chamado pra cobrir buraco’ Dos 71 artistas escalados para o festival, apenas 9 são negros e uma indígena; público qualifica desigualdade como principal fator... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h05 ) twitter

Lollapalooza Brasil 2025 (Foto: Feed TV)

O Feed TV conversou com alguns participantes do Lollapalooza Brasil 2025 a respeito da diversidade étnica no festival. A presença praticamente inexistente de pretos no evento chamou atenção antes mesmo do início. No X, uma usuária ironizou a ausência já no ônibus exclusivo: ‘contagem de negros no expresso Lolla’. Com menos de 15% de artistas pretos no palco e nenhum como headliner, o festival atraiu críticas sobre o tema.

