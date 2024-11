Como Shakira se curou após se separar de Gerard Piqué Como Shakira se curou após se separar de Gerard Piqué Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/11/2024 - 10h29 ) twitter

Shakira

A cantora Shakira revelou detalhes de sua separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué (37), explicando como o término do relacionamento a deixou emocionalmente abalada. Durante o anúncio de sua nova turnê mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que passará pelo Brasil em 2025, ela compartilhou, em uma entrevista recente ao QG Espanha, que suas músicas mais recentes funcionaram como um canal de cura e expressão de sentimentos reprimidos. No videoclipe “Monotonía”, em colaboração com Ozuna, e em “Sessions 53”, com Bizarrap, a artista menciona ter sentido uma “libertação” ao escrever e interpretar essas canções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a jornada de superação de Shakira!

