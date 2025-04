Conheça o homem por trás do meme de Lady Gaga no Rio ‘Ela não vem mais’ Jornalista esportivo viralizou em 2017 com bordão que virou símbolo de frustração coletiva. O conteúdo Conheça o homem por trás do... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/04/2025 - 19h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriel Reis e Lady Gaga (Foto: Instagram) Feed TV

Foi um simples grito feito pela janela de um carro que se transformou em uma das frases mais icônicas da internet brasileira: “Ela não vem mais!”. O ano era 2017, e Lady Gaga havia acabado de cancelar sua participação no Rock in Rio. Gabriel Reis, jornalista esportivo e criador do canal Paparazzo Rubro-Negro, presenciava a frustração dos fãs em frente ao hotel Fasano, no Rio, quando soltou a frase que o eternizaria online.

Para saber mais sobre essa história e o impacto do meme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Esposa de Kristen Stewart compartilha fotos do casamento e se declara: “Aceito”

Luto! Conhecida por papéis na TV, morre atriz Lúcia Alves aos 76 anos

Gisele Bündchen é vista com Ivanka Trump em dia de praia na Costa Rica