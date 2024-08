Controvérsia nas Redes: Esposa de Zé Neto em Foco Após Anúncio de Depressão Após Zé Neto anunciar que se afastará dos palcos por três meses devido a problemas de saúde, Natália Toscano, sua esposa, foi criticada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h02 ) ‌



Zé Neto e Natália (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após Zé Neto anunciar que se afastará dos palcos por três meses devido a problemas de saúde, Natália Toscano, sua esposa, foi criticada nas redes sociais. As críticas surgiram porque, pouco antes do anúncio, a influenciadora havia publicado uma postagem promovendo um conjunto fitness, onde aparece sorridente com o look de academia.

