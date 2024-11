Corpo de Liam Payne aterrissou no Rio de Janeiro antes de seguir para Londres Corpo de Liam Payne aterrissou no Rio de Janeiro antes de seguir para Londres Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h10 ) twitter

Corpo de Liam Payne

O corpo do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, está a caminho da Inglaterra após sua trágica morte em 16 de outubro, quando caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. Nesta quarta-feira, 6, a repatriação foi iniciada, com o voo 248 da British Airways transportando o corpo de Buenos Aires para Londres, com uma escala no Rio de Janeiro, onde chegou às 16h30 antes de seguir para o destino final.

