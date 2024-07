Cozinheiro de Arthur Aguiar se pronuncia e esclarece polêmica com filha do artista Na segunda-feira (01), uma polêmica surgiu envolvendo Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Tudo começou com um vídeo viral, no qual Sophia...

Foto: Reprodução/Instagram

Na segunda-feira (01), uma polêmica surgiu envolvendo Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Tudo começou com um vídeo viral, no qual Sophia, filha do casal, afirmou que o cozinheiro da casa de seu pai tinha um "celular de pobre." Arthur respondeu às críticas de Maíra, defendendo a si mesmo e à filha.

