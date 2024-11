Cristiano Ronaldo criticou ‘Bola de Ouro’ em vídeo antigo: ‘Perderam credibilidade’ Cristiano Ronaldo criticou ‘Bola de Ouro’ em vídeo antigo: ‘Perderam credibilidade’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 18h51 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h51 ) twitter

Cristiano Ronaldo critica Bola de Ouro

Após a divulgação de que Vinícius Jr., de 24 anos, não será o vencedor da Bola de Ouro 2024, críticas à organização do prêmio, promovido pela revista francesa France Football, tomaram conta das redes sociais. No meio da polêmica, um vídeo antigo de Cristiano Ronaldo, agora com 39 anos, voltou a ganhar destaque. No vídeo, o astro português compartilha comentários contundentes sobre a premiação, reavivando o debate sobre sua credibilidade.

