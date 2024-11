Decisão polêmica de Zé Felipe sobre a saúde da filha gera debate nas redes sociais Web caiu matando em cima do cantor. O conteúdo Zé Felipe desmarca médico da filha e motivo dá o que falar aparece primeiro em Feed... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h30 ) twitter

Zé Felipe

Virginia Fonseca revelou que tinha marcado uma consulta com um ortopedista para avaliar a maneira como a filha, Maria Alice, de três anos, estava andando. No entanto, Zé Felipe, seu marido, cancelou a consulta, justificando que a menina anda de forma parecida com o avô, o cantor Leonardo.

‌



