Demi Lovato expressa tristeza pela morte de ex-namorado lutador Guilherme Bomba foi encontrado morto na última terça-feira (15) nos EUA; eles namoraram em 2017 Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h45 )

Guilherme Bomba e Demi Lovato (Foto Reprodução Redes Sociais)





A cantora Demi Lovato lamentou a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Guilherme Bomba, por meio de uma mensagem nas redes sociais. O ex-lutador do UFC e participante do TUF Brasil foi encontrado morto na última terça-feira, dia 15, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, aos 38 anos.

