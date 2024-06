Denilson e Belo: Uma reconciliação histórica

Alto contraste

Denilson abre o coração sobre reconciliação com Belo: ‘Foi resolvido’

A batalha judicial entre Denilson e Belo chegou ao fim, encerrando um atrito de duas décadas. A reconciliação ocorreu durante um jogo solidário pelo Rio Grande do Sul. A ocasião marcou não apenas o término do litígio, mas também abriu as portas a possibilidade de uma amizade futura, potencialmente regada a pagode e churrasco. As informações são da ‘Revista Quem’.

