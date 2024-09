Deolane Bezerra desrespeita regras da prisão domiciliar Influenciadora deixou a prisão na última segunda-feira (09) O conteúdo Deolane Bezerra quebra regra da prisão domiciliar aparece primeiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/09/2024 - 13h03 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deolane Bezerra (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta segunda-feira (9), a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada em Recife (PE). No entanto, ela já violou as condições impostas pela Justiça para cumprir prisão domiciliar. A decisão, assinada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, estabelecia, entre outras restrições, que Deolane não poderia se manifestar nas redes sociais ou falar com a imprensa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Deolane Bezerra quebra regra da prisão domiciliar

• Ana Hickmann se emociona com prova de vestido de noiva: ‘Pela primeira vez’

• Zé Felipe abre o coração sobre nascimento do terceiro filho: ‘Pessoa mais abençoada’