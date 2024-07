Deolane desabafa sobre traição após escândalo envolvendo Iza e Yuri Lima

‌



Deolane, Iza e Yuri Lima (Foto Reprodução Instagram)

Nesta quinta-feira (11), após a traição de Yuri à Iza vir à tona, muitos famosos se pronunciaram, e uma delas foi Deolane. A artista, que ficou conhecida quando namorava MC Kevin, e perdoou algumas traições do músico, postou uma foto afirmando que “solteira me deito, sem chifre me levanto”.

