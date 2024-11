Desafios da reta final da gravidez de Viih Tube A reta final da gestação e os desafios enfrentados por Viih Tube O conteúdo Eliezer abre o jogo sobre reta final da gravidez de Viih... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/10/2024 - 13h31 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viih Tube e Eliezer (Foto Reprodução Instagram)

Eliezer, de 34 anos, revelou em suas redes sociais os desafios que sua companheira, Viih Tube, de 24 anos, está enfrentando nos últimos momentos da gravidez. Prestes a completar 36 semanas e quase entrando no 9º mês de gestação do segundo filho, Ravi, a influenciadora tem sentido dificuldades para dormir e desconforto devido ao peso da barriga. Ele destacou os sinais que o corpo dela tem dado, indicando a aproximação do parto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Eliezer abre o jogo sobre reta final da gravidez de Viih Tube: ‘Dias bem difíceis’

• Arthur Aguiar se manifesta sobre ausência em festa de aniversário da filha

• Bruna Biancardi comenta retorno de Neymar ao futebol: ‘Aplaudir sua volta’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.