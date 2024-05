Descubra a semelhança impressionante entre João Guilherme e sua mãe! Na última segunda-feira (13), João Guilherme, filho mais novo do cantor Leonardo, publicou uma foto ao lado da família materna, que...

João Guilherme posta foto com a mãe e semelhança impressiona: ‘Parece irmã’

Na última segunda-feira (13), João Guilherme, filho mais novo do cantor Leonardo, publicou uma foto ao lado da família materna, que inclui a mãe, Naira Ávila, e o irmão caçula, Pietro. No entanto, o que realmente chocou os seguidores foi a aparência da mãe, que além de parecer o filho, também aparenta ter bem menos idade do que realmente tem.

