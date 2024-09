Descubra a sobremesa exclusiva do noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes Edu anunciou a criação de sabores exclusivos de sorvete para a celebração, e Ana compartilhou sua emoção ao provar o vestido que usará... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/09/2024 - 12h23 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h23 ) ‌



Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto: Reprodução/Instagram)

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão se aproximando do grande dia, com o noivado marcado para este sábado, 14. Em uma postagem recente em suas redes sociais, o chef revelou uma novidade saborosa para a celebração: dois novos sabores de sorvete exclusivos foram criados especialmente para o evento.

