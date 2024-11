Desentendimento entre Luciana Gimenez e Sonia Abrão: o que realmente aconteceu Apresentadora abriu o coração e explicou o que aconteceu. O conteúdo Luciana Gimenez abre o jogo e revela o motivo de desentendimento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/10/2024 - 12h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h50 ) twitter

Luciana Gimenez Foto Reprodução Instagram)

Luciana Gimenez participou do programa ‘De Frente com a Blogueirinha’ na última segunda-feira, 21, onde revisitou algumas polêmicas do passado. Durante a entrevista, ela comentou sobre um desentendimento de longa data com Sonia Abrão, sua colega de emissora na RedeTV. A apresentadora revelou que ficou anos sem falar com Sonia Abrão, tudo por causa de um desempate que ela teve que decidir no Troféu Imprensa de 2002. Na ocasião, mesmo sendo colegas, Sonia “esnobou” Luciana e optou por votar na veterana Hebe Camargo, que acabou vencendo o prêmio.

