Despedida de Silvio Santos: O que a Família Abravanel Revelou Após a morte de Silvio Santos na madrugada deste sábado (17), muitos fãs especulam a respeito do momento de despedida do lendário... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h06 ) ‌



Após a morte de Silvio Santos na madrugada deste sábado (17), muitos fãs especulam a respeito do momento de despedida do lendário apresentador da televisão brasileira. Acontece que, de acordo com uma carta aberta da família Abravanel, o velório não deve acontecer.

