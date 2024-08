Despedida de um Ícone: Caçulinha nos Deixa aos 86 Anos O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, conhecido como “Caçulinha” do Domingão do Faustão, faleceu aos 86 anos na madrugada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/08/2024 - 08h16 (Atualizado em 05/08/2024 - 08h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caçulinha (Redes Sociais: X / reprodução)

O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, conhecido como “Caçulinha” do Domingão do Faustão, faleceu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira (5). Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, se recuperando de um infarto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, morre aos 86 anos

• Saiba qual foi a experiência de atleta usando Tinder na Vila Olímpica

• Conheça a nadadora brasileira que removeu 4 tumores antes das Olimpíadas