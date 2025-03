Detalhes da herança de Tim Maia e quem levará a bolada após morte do filho que aguardava DNA Entenda como fica a partilha dos bens do cantor e como se sucederá após a morte do possível herdeiro O conteúdo Detalhes da herança... |Do R7 18/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h27 ) twitter

Tim Maia (Foto: Instagram)

O coreógrafo Rodrigo Rezende, que afirmava ser filho biológico do cantor Tim Maia (1942 – 1998), faleceu no último domingo (16), em decorrência de um câncer. Rodrigo estava no aguardo do resultado de um exame de DNA que poderia confirmar a suposta paternidade e, com isso, mudar a disputa pela herança do cantor. Após a morte de Rodrigo, é incerto se o exame ainda será feito para saber quem ficará com o patrimônio do artista.

