Detalhes do emocionante pedido de casamento de Ana Hickmann por Edu Guedes

Ana Hickman e Edu Guedes (redes sociais: Instagram)

Recentemente a apresentadora Ana Hickmann revelou detalhes de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes, em um vídeo compartilhado no YouTube. O pedido aconteceu durante um jantar romântico em Portugal, surpreendendo a apresentadora e emocionando os fãs.

