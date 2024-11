Dilsinho dá opinião sobre não-monogamia e surpreende: ‘À moda antiga’ Dilsinho dá opinião sobre não-monogamia e surpreende: ‘À moda antiga’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h29 ) twitter

Dilsinho

O cantor Dilsinho, participou do programa “Lady Night”, do Multishow, nesta quinta-feira (24), e conversou com a apresentadora Tata Werneck sobre vários temas. Questionado por Tata se já considerou a possibilidade de um relacionamento aberto com sua esposa, Beatriz Ferraz, o cantor respondeu que não.

