Divórcio à Vista: Jennifer Lopez e Ben Affleck se Separam Jennifer Lopez, de 55 anos, entrou com um pedido de divórcio de Ben Affleck, de 52 anos, no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2024 - 09h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jennifer Lopez e Ben Affleck (Foto: Instagram/Reprodução)

Jennifer Lopez, de 55 anos, entrou com um pedido de divórcio de Ben Affleck, de 52 anos, no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, citando o dia 26 de abril de 2024 como a data oficial da separação. A decisão de Lopez ocorre após meses de frustração com o rumo do relacionamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Jennifer Lopez realiza pedido de divórcio de Ben Affleck; saiba o motivo

• Moacyr Franco descobre morte de Silvio Santos após três dias e faz declaração emocionante

• Isabel Veloso expõe seu maior medo relacionado à maternidade