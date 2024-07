Duda Beat Fala Sobre Preconceito e Mudanças na Carreira Nesta segunda-feira (29), a cantora Duda Beat foi convidada do programa “Sábia Ignorância”, apresentado por Gabriela Prioli, no GNT... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/07/2024 - 13h24 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h24 ) ‌



(Foto Reprodução TV Globo)

Nesta segunda-feira (29), a cantora Duda Beat foi convidada do programa “Sábia Ignorância”, apresentado por Gabriela Prioli, no GNT. De acordo com a pernambucana, no início da carreira, um produtor afirmou que ela teria que mudar seu jeito de falar para conseguir alguma coisa.

