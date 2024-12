Duda Reis reflete sobre medo de dirigir após ganhar primeiro carro do marido Duda Reis revela superação do medo de dirigir e presente de carro do marido O conteúdo Duda Reis reflete sobre medo de dirigir após... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Reis e marido (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora digital Duda Reis compartilhou um momento emocionante nesta sexta-feira (6) ao revelar que recebeu seu primeiro carro de presente do marido, o cabeleireiro Eduardo Nunes. A surpresa foi registrada por Eduardo em um vídeo, que ele publicou em sua conta no Instagram no dia 5. Ele disse à esposa que ela gravaria uma campanha de Natal para o salão de beleza dele e a conduziu até os fundos do imóvel, onde o automóvel estava estacionado, com um grande laço azul decorando o carro.

Saiba mais sobre a superação de Duda e sua nova conquista consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Vidente faz revelação sobre filha de Zé Felipe e Virginia: ‘Missão importante’

Leonardo limpa rosto após receber beijo de fã e gera polêmica

Pedro Scooby realiza sonho da primeira casa própria: ‘Além dos meus sonhos’