Edu Guedes fala sobre casamento com Ana Hickmann e planos de aumentar a família Chef de cozinha revelou detalhes da relação e comentou sobre filhos e a nova casa da apresentadora. O conteúdo Edu Guedes fala sobre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto Divulgação)

No último domingo (16), Edu Guedes abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com Ana Hickmann. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha contou que conheceu recentemente toda a família da apresentadora e revelou detalhes sobre o casamento e os planos do casal para o futuro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante momento!

Leia Mais em Feed TV:

Pablo Sanábio revela luta contra tumor cerebral

Gloria Pires vence processo contra uso indevido de seu meme icônico

Ana Hickmann revela ganho de peso e mudanças na rotina: ‘Foram quase 16 quilos’