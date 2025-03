Edu Guedes rebate acusações de Alexandre Correa e destaca respeito por Ana Hickmann Chef nega envolvimento com apresentadora e afirma que questões judiciais serão resolvidas pelos advogados O conteúdo Edu Guedes rebate... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h26 ) twitter

Edu Guedes e Alexandre Correa (Foto Reprodução Redes Sociais)

O chef Edu Guedes se manifestou sobre as declarações de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, que o acusou de ter investido na apresentadora enquanto ela ainda era casada. Durante participação no podcast Papagaio Falante, Edu negou qualquer envolvimento e ressaltou seu respeito por Ana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

