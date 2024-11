Eliezer e Viih Tube enfrentam a dor da perda de seu amado gato O casal adotou o gatinho juntos. O conteúdo Eliezer e Viih Tube revelam morte de gato de estimação e lamentam: ‘Se foi’ aparece primeiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viih Tube e Eliezer (Foto Reprodução Instagram)

Na manhã de quinta-feira (17), Eliezer, usou as redes sociais para expressar sua tristeza pela perda do gato de estimação, que ele encontrou e adotou logo após se mudar para um condomínio fechado na Região Metropolitana de São Paulo, onde vive com a esposa, Viih Tube e a filha, Lua Di Felice, de 1 ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Eliezer e Viih Tube revelam morte de gato de estimação e lamentam: ‘Se foi’

• Família de Liam Payne se pronuncia sobre a morte do artista: ‘Coração partido’

• Namorada de Liam Payne faz desabafo após ter encerrado viagem antes do cantor morrer



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.