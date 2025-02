Eliezer expõe medo após relatos de gravidez usando DIU: ‘Nunca mais vou transar’ Casal de ex-BBBs, pais de Lua e Ravi, compartilha experiência sobre método contraceptivo. O conteúdo Eliezer expõe medo após relatos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h46 ) twitter

Eliezer e Viih Tube (Foto Instagram)

Na segunda-feira (20), Viih Tube e Eliezer decidiram que era hora de pausar o crescimento da família e optaram pelo uso do DIU como método contraceptivo. No entanto, após compartilhar a novidade com seus seguidores, Eliezer ficou impressionado com os relatos de mulheres que engravidaram mesmo usando o dispositivo.

Para saber mais sobre a reação de Eliezer e os detalhes dessa escolha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

