Eliezer leva bronca da filha, Lua, durante aula: "Ainda tomei esporro" Influenciador compartilha momentos do dia a dia com os filhos e relata frustração ao tentar reviver infância com a filha de dois anos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h00 )

Viih Tube e família (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante uma aula de música com a filha Lua, de apenas dois anos, Eliezer foi surpreendido por um puxão de orelha da primogênita, fruto do relacionamento com Viih Tube. A menina, percebendo que o pai estava distraído com o celular enquanto a atividade começava, não hesitou:“Papai, tá começando”, alertou, diante das outras crianças, do irmãozinho Ravi — de apenas cinco meses —, das babás e do professor. O momento rendeu um comentário bem-humorado do ex-BBB nas redes sociais:“Ainda tomei esporro da Lua porque a aula tá começando e eu tô no celular”, escreveu ele, rindo da situação.

