Ellen Milgrau: a influenciadora que se destaca por sua solidariedade

Alto contraste

A+

A-

Ellen Milgrau se revolta ao expor famosos que foram ao RS e não ajudaram: ‘Bando de lixo’

Ellen Milgrau, modelo e influenciadora conhecida por realizar faxinas em casa de pessoas com depressão e problemas psicológicos, se empenhou para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. A famosa está focada na limpeza das casas, após estas terem sido invadidas e destruídas pelas enchentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Ellen Milgrau se revolta ao expor famosos que foram ao RS e não ajudaram: ‘Bando de lixo’

• Vídeo: Ex-mulher de Nahim deixa cachorro lamber corpo do famoso no caixão e cena choca

• Gracyanne detona homens após passar ‘Dia dos Namorados’ solteira: ‘Só servem para cardio’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.