Em Madri, Rafa Kalimann e Nattan enfrentam perrengue para conseguir jantar Casal curte viagem a Madri, mas enfrenta imprevisto ao tentar jantar em ponto histórico O conteúdo Em Madri, Rafa Kalimann e Nattan... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h26 ) twitter

Nattan e Rafa Kalimann (Foto Reprodução Redes Sociais)

Rafa Kalimann e Nattan estão aproveitando uma viagem romântica por Madri, na Espanha, e compartilharam com os seguidores momentos especiais da experiência. O cantor surpreendeu a influenciadora com um belo buquê de flores amarelas, e o casal escolheu um restaurante icônico para um jantar inesquecível: o mais antigo do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa aventura!

