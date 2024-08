Emoção à Flor da Pele: Poliana Rocha Homenageia Silvio Santos O dono do SBT, Silvio Santos, faleceu aos 93 anos, no último sábado (17/08), além de deixar um lindo legado deixou milhares de fãs... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Poliana Rocha e Silvio Santos (Foto Reprodução Redes Sociais e SBT)

O dono do SBT, Silvio Santos, faleceu aos 93 anos, no último sábado (17/08), além de deixar um lindo legado deixou milhares de fãs. Poliana Rocha, esposa do sertanejo Leonardo, comoveu seus seguidores ao homenagear o bilionário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Poliana Rocha prestou homenagem a Silvio Santos e não conteve emoção: ‘Preciosas lembranças’

• Jenny Miranda desabafa sobre relação conturbada com Bia: ‘Triste’

• Marina Ruy Barbosa expõe lista de coisas inusitadas que fez e que nunca fez; descubra