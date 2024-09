Emoção à flor da pele: Zé Felipe celebra a chegada do terceiro filho O cantor sertanejo e Virginia Fonseca compartilham a alegria com a chegada do novo herdeiro, que recebeu o nome em homenagem ao pai... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/09/2024 - 12h23 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h23 ) ‌



Zé Felipe (Foto: Reprodução/redes sociais)

Zé Felipe, cantor sertanejo e filho do renomado Leonardo, emocionou-se ao falar sobre o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, o primeiro menino fruto de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O casal, que já é pai de Maria Alice e Maria Flor, comemorou com muita felicidade a chegada do bebê na última segunda-feira (9).

